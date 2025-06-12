«Украинцы вносят смуту»: в Турции изменилось отношение к России

Летний сезон отпусков начался. В этом году по традиции излюбленным местом для отдыха стала Турция. Провести отпуск на турецком берегу планируют сотни тысяч россиян. Некоторые из них уже отдохнули и отмечают: отношение к русским в Турции изменилось.

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Виталий провел в Турции неделю: отдыхал в пятизвездочном отеле под Белеком. От отдыха остался в восторге. Хотя признает: существенно потратился.

- В Турции отдых, конечно, подорожал, - объясняет мужчина. – У них пертурбации с курсом местной валюты. Поэтому отдыхать стало достаточно дорого. Особенно для европейцев. Они же экономные: даже в глаза бросается, что их в Турции стало поменьше. А для русских – нормально. В хороших отелях уровня пять звезд очень много русских. За номер в одном из таких отелей приходится отдавать примерно 50 тысяч в сутки.

- Все люксовые отели заполнены отдыхающими из России, - делится Виталий. - Наши люди же на отдыхе, как правило, не экономят: им цены ни почем. Администрация отелей, учитывая это, набирает персонал русскоговорящий. В ресторанах все меню на русском языке. В Турции все говорят, что русские – самые платежеспособные.

По словам нашего собеседника, в Турции он отдыхает уже на протяжении многих сезонов. И отмечает, что в последние пару лет к русским отношение поменялось.

- Нас едва ли не на руках сейчас готовы носить: в Турции к нам почет и уважение, - уверяет мужчина. – Все очень вежливые и дружелюбные, весь персонал готов придти на помощь. Раньше к нам в Турции тоже относились неплохо, но сейчас – особенно. Мне, например, это сразу бросилось в глаза. Потому что мы приезжаем на отдых с деньгами и не экономим.

Украинцы в Турции тоже отдыхают. Впрочем, наш собеседник говорит, что стычек на улицах не замечал.

- Мы жили в хорошей пятерке с большой территорией, поэтому за пределы отеля выходили редко, - продолжает мужчина. – В нашем отеле, кстати, украинцев не было. Говорят, их стараются селить отдельно, чтобы не возникало никаких стычек.

К слову, местные на тему политики стараются не говорить.

- С одним турком мы, правда, как-то разговорились, и он сказал, что, мол, украинцы вносят смуту, - говорит мужчина. – «Ни одна великая страна не будет терпеть провокации у себя под боком», - сказал он.

Кстати, наш собеседник отмечает: несмотря на достаточно высокие цены, и на сувенирах отдыхающие не экономят.

- Прут, как и раньше, все, что только можно, - говорит Виталий. – Одежду многие покупают, таблетки в местных аптеках. Сладости местные: конечно, в первую очередь, лукум. Коробочка этого лакомства стоит от 8 до 10 евро.

Виталий говорит, что отдыхом на турецком побережье остался доволен. Поэтому планирует вернуться в Турцию и в следующем сезоне.

- Шведский стол, как и в прежние годы, очень разнообразный: всего много, - продолжает мужчина. – Развлечение тоже масса: анимация работает на уровне. В отелях, где звездность поменьше, тоже людям нравится: в аэропорту слышал много хороших отзывов. Кстати, раньше на местный аэропорт было много жалоб. В сезон возникали большие очереди во время досмотра. Сейчас в Анталии открыли новый международный терминал. Досмотр стал быстрым: все туристы очень довольны. Единственное, все поражены просто аховыми ценами в аэропорту. Например, в известной сети кофеен чашка кофе стоит 9 евро. Я спрашиваю: «Почему так дорого?». Продавец пожала плечами. Мы разговорились: говорит, кофе покупают в основном только русские: европейцам дорого.

- Если бы я отдыхал в Сочи, потратил бы не меньше, - говорит Виталий. – Но соотношение «цена-качество» не сравнимо. Поэтому в Турцию люди и летают.