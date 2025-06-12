В США сократят десятки программ NASA

Президент США Дональд Трамп планирует избавиться от десятков программ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пишет Bloomberg.

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«Белый дом призывает сократить расходы NASA на науку примерно на 50%, до $3,9 млрд», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что такая политика является частью общего сокращения расходов. Она может привести к самому низкому уровню финансирования федерального агентства и, как следствие, закрытию более 40 программ и научных миссий NASA.

Кроме того, Белый дом оставил агентство без постоянного руководителя и четкой стратегии конкуренции с Китаем и другими соперниками в сфере освоения космоса.

До этого газета The Washington Post писала, что представители NASA и Пентагона начали поиск альтернатив компании SpaceX после обострения конфликта между ее основателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.