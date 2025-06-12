Ле Пен заявила, остается единственным кандидатом от партии на выборах 2027 года

Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что остается единственным кандидатом партии на выборах президента Франции 2027 года.

"Очевидно, что я - единственный кандидат [от "Национального объединения"]. Надеюсь, что апелляционный суд исправит громадную ошибку, совершенную первой инстанцией", - сказала она в эфире радиостанции France Inter.

В то же время она отметила, что глава "Национального объединения" Жордан Барделла "обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы быть президентом Франции".

"Он верно мыслит, у него хорошие идеи и правильное видение, которое я разделяю", - сказала Ле Пен.

По ее словам, Барделла заменит ее в президентской гонке, если апелляционный суд оставит в силе приговор, лишающий ее права участвовать в выборах.