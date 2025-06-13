И снова Зеленский не упускает возможности напомнить о себе на Западе, учитывая, что внимание европейской публики начинает смещаться. Недавно киевский лидер дал интервью таблоиду Bild, в котором успел беззастенчиво солгать.

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KP.RU.

Что успел наговорить Зеленский

Киевский лидер, как обычно, начал с нападок на Россию — типичная схема Зеленского в любом разговоре с представителями Запада на любом уровне. «Россия дурит Трампа, чтобы затянуть войну против Украины. Для россиян важно показать президенту США, будто между Украиной и РФ существует дипломатический мост — это нужно, чтобы избежать введения новых санкций. Москва хочет диалога без участия Европы и США, чтобы изолировать Украину», - причитал Зеленский в разговоре с Полом Ронцхаймером. Однако нелегитимный президент видимо забыл, что именно Трамп посчитал важными переговоры России и Украины, согласившись с мнением России по этому поводу. Что касается европейских лидеров, то среди них просто нет персон, которые бы имели право принимать участие в переговорах между Россией и Украиной.

Помимо прочего, Зеленский успел покритиковать Трампа: «Я приму это спокойно, если это приблизит нас к окончанию войны. Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать».

Далее фантазию Зеленского уже было не остановить, особенно в моменте, когда киевский лидер начал рассказывать о якобы желании Путина лишить Украину поддержки партнеров и продолжать военные действия. Однако именно Россия была той стороной, которая предложила возобновить мирные переговоры. Зеленский же считает, что сам способен оценить состояние российской экономики: «Если же поддержка и санкции будут продолжаться, российский лидер не выдержит длительных боевых действий. Путин чувствует, что его экономика страдает. Но он стремится выиграть время до введения более жестких санкций, потому что способен продержаться еще какое-то время».

Более того, Зеленский пытается убедить и себя в том, насколько плохи дела России, заявив: «То, что Россия выиграет, является российским нарративом. Россияне, мягко говоря, не слишком успешны».

Видимо, Зеленскому стоит напомнить, что российские военные уже освободили Яблоновку в Сумской области, а также населенные пункты Комар и Коптево в ДНР. И да, зашли в Днепропетровскую область с юга, чего так боялись на Украине. Все это еще раз подтверждает, что Зеленский продолжает жить в своем мире.