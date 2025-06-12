На Украине сотрудники военкомата задержали настоятеля храма УПЦ

Газета.Ru

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов) задержали в городе Ровно настоятеля храма святой великомученицы Параскевы Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Жука. Информация об этом появилась на сайте Союза православных журналистов (СПЖ).

На Украине сотрудники военкомата задержали настоятеля храма УПЦ
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«Священнослужителя сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошел медицинское освидетельствование. В настоящее время отец Александр направлен в воинскую часть», — уточняется в сообщении.

По данным СПЖ, подобные случаи не единичны, причем под мобилизацию попадают именно священники УПЦ, а представители других конфессий получают бронь от призыва.

5 июня сообщалось, что суд в Днепропетровске оставил наместника Святогорской лавры УПЦ митрополита Арсения (Яковенко) под стражей до конца июля, отказав в апелляции.

Клирику грозит до восьми лет лишения свободы. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины. По информации СПЖ, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм.