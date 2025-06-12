Лукашенко потребовал ужесточить отбор кадров для госслужбы

Принципиально и жестко подходить к подбору кадров для госслужбы поручил белорусский лидер Александр Лукашенко Администрации президента. Глава государства собрал совещание с руководством структуры и своими помощниками по регионам, передает «МИР 24.

Глава государства напомнил: завершилась избирательная кампания, людям даны конкретные обещания, сформированы программы развития страны на следующие пять лет. Результат зависит от ряда факторов. Первый и один из главных это кадровая политика.

«Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства. Кадровые ошибки недопустимы. Вы своим щупальцами должны видеть кадры в целом. Начиная от колхозов, совхозов и заканчивая высокими уровнями. Но обсуждать предложения для внесения президенту вы должны коллективно. Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Есть хороший руководитель есть результат, нет руководителя результата нет.

Особое внимание Администрации президента предстоит уделить идеологии. Вершиной такой работы может стать национальная идея, которая могла бы сплотить людей. Еще одна задача от белорусского лидера анализ обращений граждан. В идеале они не должны доходить до высшего уровня, а решаться прямо на местах.