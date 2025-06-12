Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что страны глобального Юга занимаются экономическими отношениями с Россией, а не «заставляют» ее прекратить огонь. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Россию нельзя склонить к миру уговорами. Поэтому необходимо давление и ужесточение санкций против Москвы, которые сократят ее возможности, утверждает президент Украины.

«Политическая изоляция — это когда все четко соблюдают правила. А правила — что не только Европа, но и глобальный Юг: Китай, Бразилия, Индия и т.д. – не занимаются с Россией экономическими отношениями, не балансируют между нами и Россией, а заставляют Россию прекратить огонь. По крайней мере сделать первый шаг по окончанию войны», — написал Зеленский.

Он также указал, что не видит давления на Российскую Федерацию от этих стран.

Президент Чехии выразил недовольство отношением Трампа к России

До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» ВС РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».