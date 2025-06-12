Лукашенко потребовал выстроить четкую идеологическую работу в стране

Потребовав от аппарата администрации Президента Беларуси выстроить четкую идеологическую работу в стране, Александр Лукашенко 12 июня на совещании с ее руководством подчеркнул, что они являются не только политическим штабом главы государства, но и контролирующим органом.

Более того, по словом белорусского руководителя, эта важнейшая структура в управлении наделена рядом функций, возлагающих на них "немалую ответственность за результат, к которому стремится вся страна". Ведь через ее экспертизу проходят практически все ключевые назначения и решения, принимаемые на самом высоком уровне. Вот почему он считает работу в администрации Президента "горячей сковородкой".

В числе главных тем совещания, информирует БЕЛТА, Президент обозначил работу с кадрами, деятельность идеологической вертикали, совершенствование законодательства и контроля за выполнением поручений главы государства, обращения граждан и роль помощников Президента.

Обращаясь к участникам совещания, глава государства утончил, что цель предстоящей работы - откорректировать подходы к решению тех задач, которые были поставлены перед страной, напомнив, что "результаты деятельности идеологической вертикали подвергались критике не раз".

В числе задач, сформулированных Лукашенко, были названы и доработка функциональных обязанностей, и усиление нагрузки на помощников Президента. Он напомнил в этой связи, что их функционал предполагает абсолютное погружение в жизнь региона. "Дмитрий Николаевич, ваша задача, чтобы помощники Президента, региональные инспекторы работали так, как надо", - жестко поставил он задачу перед главой своей администрации Дмитрием Крутым.

Президент поручил доработать функциональные обязанности помощников с тем, чтобы усилить на них нагрузку. Ведь, по его словам, часто бывает так, что человек вроде бы работает, а на самом деле отсиживается, ждет назначения на новую должность. "Этого быть не должно, - потребовал Лукашенко. - Это позор".