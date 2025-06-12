Запад задействовал все ресурсы, но так и не смог победить Россию, заявил в эфире YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, в последние 3,5 года вся мощь коллективного Запада обрушилась на Россию. Но страна не только не рухнула, а продолжает побеждать в конфликте. Ее экономика выдержала санкционное давление и продолжает расти.

Меркурис подчеркнул, что западные политики не разбираются ни в экономике, ни в политике России. Он добавил, что на Западе считали РФ «карточным домиком», который развалится даже при минимальном давлении, но очень серьезно ошиблись.

«Запад задействовал все что возможно: санкции, огромные пакеты помощи Украине, передачу разведданных. И все равно Россия побеждает», — отметил аналитик.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил ранее, что Россия уже победила в конфликте на Украине. В отличие от Киева, она обладает большим количеством бойцов и техники, а также не полагается на третьи страны.