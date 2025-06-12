Американским чиновникам запретили выезжать за пределы трех израильских городов

Сотрудникам правительства США и членам их семей запретили выезжать за пределы Большого Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство США в Израиле.

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«Государственным служащим США и членам их семей запрещено выезжать за пределы Большого Тель-Авива (включая Герцлию, Нетанию и Эвен-Йехуду), Иерусалима и Беэр-Шевы до дальнейшего уведомления. Транзит между этими тремя районами, в том числе в аэропорт Бен-Гурион и обратно, разрешен», — говорится в сообщении.

В качестве причины указывается возросшая региональная напряженность, которая была вызвана отсутствием прогресса в переговорах между США и Ираном по ядерной программе.

До этого сотрудник службы безопасности Ирана говорил, что иранские власти не считают эвакуацию семей американских военных с Ближнего Востока и передислокацию солдат США признаком угрозы.

12 июня CBS News со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что Израиль предупредил США, что «полностью готов» начать операцию против ядерных объектов Ирана.