Посол США Линн Трейси покидает Россию

Посол США в Москве Линн Трейси в ближайшее время завершит свою миссию в Россию. Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства.

Прощание с послом пройдет 13 июня в 18:30 по московскому времени. Американское представительство запланировало прямую трансляцию церемонии.

"Если вы когда-либо задумывались, что значит быть послом США в России - сейчас у вас есть возможность узнать", - сказано в сообщении.

Линн Трейси была назначена послом в Москве 9 января 2023 года. Ранее она работала в дипломатических представительствах США в Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане. С 2014 по 2017 год Трейси была заместителем посла США в Москве.