На Украине поручили мобилизовать всех добровольцев

Украинский генеральный штаб поручил территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовать 100% участников добровольческих формирований. Об этом пишет издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

Отмечается, что всех добровольцев должны были призвать до 30 мая, однако в итоге по повестке явились единицы, поэтому сроки продлили. Журналисты отмечают, что директива командования «выглядит цинично» на фоне объявленного эксперимента по переводу добровольцев в расчеты ПВО.

«При этом участие добровольцев в мобильных огневых группах, которые по сути и являются теми группами противовоздушной обороны, которые планируют создавать во время эксперимента, не принимается во внимание», — говорится в материале.

Об эксперименте по усилению групп ПВО накануне сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, в состав таких групп могут входить даже лица, не подлежащие мобилизации, а также обладатели сертификата о прохождении соответствующей подготовки.