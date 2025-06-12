На место крушения самолета в Индии прибыла скорая помощь

Газета.Ruиещё 4

На место крушения самолета в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи. Об этом сообщает издание NDTV.

На место крушения самолета в Индии прибыла скорая помощь
© globallookpress.com

По данным местных СМИ, движение автотранспорта вокруг места крушения заблокировано, дороги перекрыты.

12 июня телеканал News18 сообщил о крушении самолета рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны. Авиакомпания совершала рейс в Лондон. Сообщалось, что самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

Позднее с местной полиции уточнили, что на борту упавшего самолета компании Air India находились 242 человека.

В генеральном консульстве Российской Федерации в Мумбаи уже заявили, что россиян на борту самолета, потерпевшего крушение в районе аэропорта Ахмадабада в Индии, не было.