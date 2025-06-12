На место крушения самолета в Индии прибыла скорая помощь

На место крушения самолета в индийском штате Гуджарат прибыли не менее 20 машин скорой помощи. Об этом сообщает издание NDTV.

По данным местных СМИ, движение автотранспорта вокруг места крушения заблокировано, дороги перекрыты.

12 июня телеканал News18 сообщил о крушении самолета рядом с индийским аэропортом Ахмадабада на западе страны. Авиакомпания совершала рейс в Лондон. Сообщалось, что самолет упал в жилой застройке недалеко от района Меганинагар.

Позднее с местной полиции уточнили, что на борту упавшего самолета компании Air India находились 242 человека.

В генеральном консульстве Российской Федерации в Мумбаи уже заявили, что россиян на борту самолета, потерпевшего крушение в районе аэропорта Ахмадабада в Индии, не было.