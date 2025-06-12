Бывший посол Китая в Польше Сунь Линьцзян назначен специальным представителем по делам Евразии. Об этом сообщил представитель МИД Пекина Линь Цзянь. Новый спецпредставитель сменит на этом посту Ли Хуэя.

В МИД КНР подчеркнули, что Сунь Линьцзян - опытный дипломат, который знаком с ситуацией в евразийском регионе. Его задачей станет "установление рабочих связей со всеми сторонами" и "углубление дружбы и сотрудничества между Китаем и евразийскими странами".

Как подчеркивает агентство AFP, задачей Сунь Линьцзяня будет также ведение челночной дипломатии в Европе и других странах. Цель - поиск политических путей урегулирования конфликта на Украине. Ранее в Пекине указали, что западные страны разжигают войну, организуя поставки оружия на Украину.