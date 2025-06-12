Эрдоган планирует перестановки в кабмине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает перестановки в кабинете министров и пересмотр системы управления, когда ряд государственных ведомств могут быть разделены или объединены между собой. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Türkiye, ссылаясь на информацию представителя телеканала TGRT Haber в Анкаре Фатиха Атика.

«На повестке дня - разделение некоторых министерств: министерство окружающей среды, министерство культуры и туризма, министерство сельского и лесного хозяйства, урбанизации и изменения климата. Эти три министерства объединятся между собой», — сказал Атик.

В публикации Türkiye говорится, что Эрдоган, который не делал таких шагов после генерального съезда партии, вмешается в кабинет министров в ближайшем будущем.

До этого посол США в Анкаре Томас Баррак заявил, что Турция сможет организовать встречу президентов России, Турции, Украины и США.