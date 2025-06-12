В Иране назвали виновного в «подрыве доверия» к МАГАТЭ

В Иране считают генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси ответственным за «подрыв доверия» к организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи.

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По словам дипломата, Тегеран критикует Гросси за «предвзятый подход» к ядерной программе Ирана.

В четверг, 12 июня, совет управления МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял резолюцию, согласно которой Иран нарушил свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Антииранская резолюция была принята Советом управляющих МАГАТЭ 19 голосами «за». Три страны — Россия, Китай и Буркина-Фасо — проголосовали против, а еще 11 воздержались.

До этого представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камалванди заявлял, что Иран сократит сотрудничество с международной организацией в случае принятия антииранской резолюции.