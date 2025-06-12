Кобахидзе резко отреагировал на призыв Туска

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал шантажом и угрозой призыв Польши отменить или ограничить безвизовый режим для граждан Грузии в странах Евросоюза. Об этом пишет «Интерфакс».

Накануне в ходе выступления в польском парламенте премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Варшава предлагает отменить безвизовый режим в ЕС для граждан Грузии в целом.

«Вчера мы услышали выступление премьер-министра Дональда Туска, в котором содержалась реальная угроза грузинскому народу. Нельзя таким образом угрожать народу из-за сделанного им выбора и из-за того, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​то кому-то в Европе не нравятся итоги наших парламентских выборов», — отметил Кобахидзе.

По его мнению, угроза Туска о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии является шантажом. Он добавил, что слова Туска рассчитаны на развитие в республике политических процессов «в каком-то другом направлении».

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Премьер подчеркнул, что многолетний шантаж не действует на грузинский народ. Вместе с тем, добавил он, «такие угрозы вызывают сожаление».

Напомним, что в 2024 году на фоне выборов президента Грузии ЕС приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и должностных лиц.