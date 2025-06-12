Президент Индонезии посетит Россию и встретится с Путиным

Индонезийский лидер Прабово Субианто в июне прилетит в Россию, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Информация об этом появилась на сайте МИД Индонезии.

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По данным ведомства, Субианто пробудет в РФ 18–20 июня. Он не только проведет переговоры с Путиным о двустороннем сотрудничестве, но и посетит ПМЭФ.

9 июня стало известно, что «Рособоронэкспорт» привезет в Джакарту более 250 образцов военной техники для участия в выставке Indo Defense 2025, включая системы, специально адаптированные под нужды Индонезии. В экспозицию войдут, в частности, истребители Су-57Э и Су-35 с ракетами Х-31ПД и Х-35УЭ.

В апреле издание Janes сообщало, что Москва якобы подала официальный запрос о размещении боевых самолетов на одной из авиабаз Индонезии в адрес правительства страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил эти слухи без комментариев.