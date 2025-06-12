Бурдж-Халифа засияла триколором в честь Дня России

Самое высокое здание в мире, дубайская башня Бурдж-Халифа (828 м), окрасилась в цвета национального флага РФ в честь Дня России. Вечерняя подсветка небоскреба плавно сменилась на бело-сине-красные полосы, создав гигантский российский триколор в сердце ОАЭ.

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Видео красочного преображения небоскреба мгновенно разлетелось по социальным сетям.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

"Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России", - говорится в сообщении эмиратского информационного агентства WAM.