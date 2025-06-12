Дания разрешила США разместить свои военные базы в стране

Датский парламент одобрил соглашение о размещении в стране американских военных баз и предоставлении доступа США к трём датским военным базам.

«Спорное оборонное соглашение между Данией и Штатами, позволяющее США создать военные базы в Дании, было официально одобрено датским парламентом после нескольких месяцев обсуждений», — пишет Local Denmark.

Ранее сообщалось, что Пентагон может заключить контракт на поддержку систем ПВО для ВМС Украины.