Алиев поздравил Путина с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу российского государства Владимира Путина с Днем России, передает РИА Новости.

Лидер Азербайджана отметил тесные дружеские отношения и выразил уверенность, что их совместные усилия смогут укрепить отношения между Баку и Москвой. Он отметил, что народы двух стран «испокон веков связывают традиционно тесные отношения добрососедства, дружбы и взаимоподдержки».

«Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов», — говорится в послании.

Алиев выразил уверенность, что в интересах двух дружественных народов и государств будут прилагаться усилия с целью укрепления отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в поздравительной телеграмме российскому коллеге Владимиру Путину по случаю Дня России выразил уверенность в развитии сотрудничества между двумя странами.