Трамп сделал неожиданное заявление о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post поделился своими взглядами на развитие вооружений. Сложно было представить ранее, отметил он, что в современных конфликтах такое важное значение приобретут беспилотники.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал российские беспилотные системы в отдельных сегментах самыми передовыми в мире. Он добавил, что иностранцы часто их копируют.

«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это — война беспилотников», — подчеркнул Трамп.

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По его словам, дроны различных типов показали себя как быстрые и умные системы. Три года назад, добавил он, никто и представить не мог, что беспилотники станут столь влиятельными на поле боя.