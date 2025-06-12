Зеленский сравнил себя с Черчиллем

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Слова главы республики приводит европейское издание Politico.

В ходе интервью украинский лидер также сравнил нынешний конфликт с Россией с защитой Великобритании от гитлеровской агрессии во время Второй мировой войны. На этом фоне Зеленский отметил, что также периодически испытывает отчаяние.

«Даже Уинстон Черчилль переживал моменты отчаяния, сражаясь с фашистами», — резюмировал президент Украины.

В настоящее время его стране также приходится отражать активное наступление войск противника, добавил он. Однако Украине не остается ничего другого, кроме как продолжать сопротивляться натиску со стороны Российской армии, заключил Зеленский.

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Ранее он призвал западных союзников Украины продолжать санкционное давление на РФ. Без этого, по его словам, Москва не пойдет на какие-либо уступки и не сядут за «реальный» стол переговоров. Однако усиление давления на Кремль, отметил Зеленский, — невозможно без соответствующей инициативы со стороны США.