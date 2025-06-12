Трампа с женой освистали актеры мюзикла "Отверженные"

Одетый с иголочки президент США Дональд Трамп вышел на красную ковровую дорожку Центра Кеннеди рука об руку с первой леди Меланией в среду вечером, чтобы посмотреть "Отверженных".

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Его не смутили сообщения о том, что некоторые актеры его любимого мюзикла планировали бойкотировать премьеру из-за его присутствия.

"Мне все равно. Все, что я делаю, это хорошо управляю страной", - сказал Трамп в черном смокинге, стоя рядом с Меланией, которая была одета в гладкое черное платье без рукавов и серебряные туфли на шпильке.

Это был первый визит президента в Вашингтон, округ Колумбия, место проведения исполнительских искусств, с тех пор, как он назначил себя председателем Центра Кеннеди в феврале. Тогда он заявил, что центр находится в "ужасном состоянии", и поставил перед собой задачу восстановить его, сообщает The New York Post. Президент признался, что видел "Отверженных" "несколько раз", и не мог решить, с кем он больше отождествляет себя: с Жаном Вальжаном или инспектором Жавером.

Организаторы роскошного мероприятия из Центра Кеннеди собрали 10 миллионов долларов от доноров. На нем также присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс.

Президент уволил совет директоров Центра Кеннеди, когда встал у руля, и лично выбрал членов своего собственного совета, заявив, что предыдущее руководство разрешало шоу, которые "специально негативно нацелены на нашу молодежь". Несколько трансвеститов (ЛГБТ, международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) едва не сорвали выступление в среду в знак протеста против перестройки Трампом Центра Кеннеди. На видео, опубликованном в соцсетях, слышны недовольные возгласы в момент, когда президент и его супруга занимали свои места. В конце концов, актеров попросили удалиться из зала.

Премьера мюзикла о французской революции, получившего высшую театральную премию США "Тони", проходит на фоне массовых протестов против иммиграционной политики президента и его решения в ответ на это ввести в Калифорнию военнослужащих. Протесты против власти являются основной темой мюзикла, которое сосредоточено вокруг демонстраций против французской монархии.

"Действие мюзикла происходит на фоне Франции 19-го века, и он рассказывает захватывающую историю о разбитых мечтах и безответной любви, страсти, жертвенности и искуплении - вечное свидетельство выживания человеческого духа", - говорится в официальном релизе мюзикла на сайте Центра Кеннеди.

Между тем

Трамп назвал свой масштабный военный парад, посвященный его 79-летию и 250-летию армии США, который запланирован на субботу в Вашингтоне, "невероятной" данью уважения нации. В мероприятии стоимостью 30 миллионов долларов, которое пройдет вдоль Национальной аллеи, примут участие сотни военных машин, танков и самолетов, а около 6600 солдат пройдут маршем рядом с историческими орудиями войны.