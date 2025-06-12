Сотни человек в Лос-Анджелесе нарушили комендантский час

Сотни человек прошлись маршем по Лос-Анджелесу после наступления комендантского часа. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Комендантский час начался в 20:00 (6:00 мск).

Протест сопровождался актами вандализма. Демонстранты разрисовывали здания, а также кидали пластиковые бутылки с водой в силовиков, те не ответили.

Накануне противники политики президента США Дональда Трампа анонсировали массовые демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, которая должна состояться 14 июня, в день военного парада в Вашингтоне.

6 июня в Лос-Анджелесе начались протесты из-за рейда иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов. Демонстрации не утихают до сих пор, при этом с каждым днем протестные акции становятся все более агрессивными. Сообщалось, что протестующие в Лос-Анджелесе ограбили несколько десятков торговых предприятий и нанесли ущерб местному бизнесу на миллионы долларов.