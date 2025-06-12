Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в четверг с необъявленным визитом в Киев.

Как сообщило агентство DPA, он намерен ознакомиться с ситуацией на месте и обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи.

"Мы делаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защищаться и находилась в позиции, при которой Россия была бы готова к серьезным переговорам", - утверждал Писториус.

"Конечно, речь пойдет о том, как будет выглядеть поддержка со стороны Германии и других европейцев в будущем, что мы можем сделать, например, в области промышленного сотрудничества, а также касательно иной помощи", - заявил он.

Писториус высказался о возможных поставках ракет Taurus Киеву

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.