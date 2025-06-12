В США поздравили россиян с Днем России

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днём России
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио поздравил россиян с Днём России.
Заявление Рубио распространил Госдеп.
«От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России», — цитирует документ РИА Новости.
В своём поздравлении госсекретарь заявил о стремлении США к конструктивному взаимодействию с Москвой.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеграмме поздравил российского президента Владимира Путина с Днём России.