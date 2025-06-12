G7 отменит совместное коммюнике во избежание конфликта с Трампом

Страны "Большой семерки" (G7) откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита из-за различий во взглядах США и других стран группы по вопросам Украины, изменения климата и другим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Они утверждают, что государства G7 могут опубликовать отдельные совместные заявления своих лидеров по различным темам.

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Издание подчеркивает, что подобный подход является предпочтительным для представителей Канады. Премьер-министр страны Марк Карни хочет ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а также продвинуть переговоры о торговле и безопасности. Саммит G7 запланирован в Канаде с 15 по 17 июня.

В начале июня сообщалось, что новый пакет санкций Европейского союза против России, вероятно, не будет согласован к саммиту G7, который пройдет во второй половине июня. Дипломаты выразили сомнение в возможности выполнить призыв американского сенатора Линдси Грэма о введении новых антироссийских мер до начала саммита.