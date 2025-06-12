В последние несколько недель на Западе большой резонанс получила тема с увеличением цен на картофель в России. Новость подхватили западные СМИ, которые стали шутить и писать про проблемы в РФ, но в скором времени Германия поплатилась за злорадство.

«В прессе вышла статья с заголовком: «В России закончился картофель». Все это завершилось обзором картофельной политики в сельскохозяйственном журнале: «Поставит ли картофельный кризис Москву на колени?». Но теперь это происходит и с нами. <…> У Фридриха Мерца закончился картофель», – сокрушается автор немецкого издания Telepolis.

В статье говорится, что немецкие аграрии выражают серьезную обеспокоенность в связи с существенными потерями урожая из-за столбура. Это заболевание, поражающее представителей семейства пасленовых, вызывается бактерией Candidatus Phytoplasma solani и распространяется посредством укусов цикадки тростниковой. Инфицированные растения демонстрируют признаки увядания, а их корни и клубни приобретают мягкую и резиновую консистенцию.

Это приводит к резкому снижению урожайности и ухудшению качества, что делает невозможным дальнейшую переработку и хранение. В результате распространения этой сельскохозяйственной болезни Германия столкнулась с проблемой увядшего картофеля и резиновой свеклы вместо ожидаемого урожая овощей. По данным Ассоциации немецких фермеров и ряда государственных министерств, южные регионы Германии пострадали особенно сильно.

Там это заболевание рассматривается как серьезная угроза, способная нанести ущерб поставкам отечественного картофеля. Под угрозой находится приблизительно четверть посевных площадей, отведенных под картофель. Аналогичная негативная ситуация наблюдается и с сахарной свеклой. В результате немецкие фермеры рискуют понести многомиллионные убытки, а в некоторых случаях даже полностью лишиться урожая. Поскольку пораженные клубни картофеля и свекла непригодны для продажи и использования в качестве посадочного материала, аграриям придется дополнительно потратиться на утилизацию испорченной продукции. Журналисты, анализируя сложившуюся ситуацию, предполагают два возможных сценария развития событий. Немецкий журналист с иронией замечает, что «политическая и медийная обстановка, вероятно, потребует двух действий. Во-первых, Владимир Путин предложит Германии гуманитарную помощь. Во-вторых, немецкие СМИ выдвинут теорию о том, что Россия в рамках своей гибридной войны завезла в Германию колорадского жука», передает АБН24.

Напомним, в 2025 году стоимость картофеля в России выросла втрое. Если год назад килограмм стоил около 30 рублей, то к апрелю нынешнего года – уже 85. В некоторых регионах цена достигает 200 рублей.