За последние несколько недель американский президент Дональд Трамп неоднократно говорил о планах на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам китайских аналитиков, реакция Кремля на сигналы Вашингтона стала неожиданностью для Белого дома.

«Трамп все более настойчиво выражает желание о встрече с Путиным», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что мотивы Трампа в стремлении организовать встречу с Путиным носят довольно прагматичный характер. Он пытается реализовать стратегию Киссинджера, делая ставку на сближение с Россией для противостояния Китаю. Американский лидер надеется лично убедить российского президента в необходимости совместных действий против Пекина, обещая взамен определенные выгоды для России.

Аналитики Sohu цитируют слова Трампа из интервью, где он выразил уверенность, что улучшение отношений между США и Россией может способствовать отдалению Москвы от Китая. Однако реакция Кремля оказалась не такой, как предполагалось в Вашингтоне. Путин продемонстрировал стратегическое мышление, не отвергая возможность встречи с Трампом, но подчеркнув необходимость создания благоприятных условий для ее проведения.

Параллельно стало известно о планах визита Путина в Китай. Китайские журналисты сообщают, что Путин посетит КНР в сентябре по приглашению китайского руководства, чтобы принять участие в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия победы над Японией. Действия Путина свидетельствуют о приоритетности развития сотрудничества с Китаем для России.

Это стало своего рода дипломатическим успехом для Пекина. Москва заинтересована в улучшении отношений с США, но не в ущерб партнерству с Китаем. Вероятно, Трамп будет разочарован, осознав, что его план не удался, и желаемый результат достался Пекину. В Китае считают, что стратегия Трампа по объединению с Россией для сдерживания Китая потерпела неудачу, пишет АБН24. Напомним, в МИД РФ заявили, что Путин жестко ответит на 18-й пакет санкций ЕС.