Названа причина для угрозы демократии в Латинской Америке

Президент Колумбии Густаво Петро считает, что решение Верховного суда Аргентины оставить в силе обвинительный приговор бывшему лидеру этой республики Кристине Фернандес де Киршнер отражает растущую угрозу для демократии в странах Латинской Америки.

По словам главы государства, каждый лидер, боровшийся за свободу и демократию в своей стране, включая действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, бывших глав Перу и Боливии Педро Кастильо и Эво Моралеса, пережил тюремное заключение, испытал угрозу государственного переворота или был смещен в результате него.

"Спустя 30 лет, когда путь диктатур и революционных войн ушел в прошлое, демократическая весна в Латинской Америке вновь находится под угрозой", - написал Петро на своей странице в X.

Президент добавил, что в Колумбии также предпринимаются попытки переворота против законно избранной власти.

"Представители крайне правых [сил] в Колумбии и США ведут активные переговоры, чтобы добиться этой цели (возможного переворота - прим. ТАСС)", - подчеркнул Петро.

10 июня Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор нижестоящей инстанции, которая приговорила Фернандес де Киршнер к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Суд также запретил ей занимать госдолжности. Ранее она объявляла о намерении баллотироваться в члены законодательного собрания провинции Буэнос-Айрес. Экс-президент исчерпала возможности для апелляции и должна отбыть наказание.

Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 года по декабрь 2015 года. В 2019-2023 годах она была вице-президентом в правительстве Альберто Фернандеса. В декабре 2022 года суд приговорил ее к шести годам тюрьмы по делу о коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус.

Сторона обвинения считает, что в результате преступного сговора большинство контрактов получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу, осужденному за отмывание денег. Экс-глава государства отрицает вину и считает себя жертвой политического преследования.

Ранее приговор суда раскритиковали власти Боливии, Венесуэлы и Мексики. В частности, боливийский лидер Луис Арсе назвал приговор в отношении Фернандес де Киршнер примером преследования левых сил. Президент Бразилии выразил солидарность с экс-лидером Аргентины.