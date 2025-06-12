США возвращают дипломатов и военных с Ближнего Востока

Администрация Дональда Трампа приняла решение о частичном выводе персонала американского посольства в Ираке и членов семей военнослужащих из региона. По словам президента США, эта мера вызвана обострением ситуации и потенциальными угрозами безопасности.

"Их вывозят, поскольку это место может быть опасным. Увидим, что будет", - заявил глава Белого дома.

Во время публичного выступления Трамп подтвердил твердую позицию Вашингтона относительно ядерной программы Ирана, заявив о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. Американский лидер подчеркнул решимость администрации предотвратить такой сценарий.

Напомним, что американские власти выражают серьезную обеспокоенность в связи с потенциальными планами Израиля атаковать иранские ядерные объекты. Как сообщает Washington Post, представители разведки США в последние месяцы фиксируют признаки подготовки к возможным ударам без согласования с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что новый посол России в США вручил верительные грамоты Трампу.