Владимир Зеленский запросил у бразильской администрации возможность встретиться с главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ходе саммита Группы семи (G7), который пройдет 15-17 июня в канадской провинции Альберта. Об этом сообщил местный телеканал GloboNews со ссылкой на источники в правительстве республики.

Собеседники не уточнили, согласился ли президент провести переговоры с Зеленским, однако подтвердили просьбу о встрече, поступившую из Киева.

В мае газета Metr poles сообщила, что Зеленский более полутора лет посылал Луле да Силве письма с просьбой об организации встречи, однако так и не получил никакого ответа.

В 2024 году бразильский лидер уже отмечал, что если бы Зеленский "был умнее, то сказал бы, что решение конфликта должно быть дипломатическим, а не военным".