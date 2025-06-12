Зеленский избегает критики в адрес Трампа после скандала в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский избегает критики в адрес президента США Дональда Трампа после их перепалки в Овальном кабинете Белого дома. Об этом утверждает журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, взявший интервью у Зеленского.

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По его мнению, президент Украины зачастую долго обдумывает, прежде чем ответить на вопросы, которые касаются Трампа. В интервью Bild Зеленский подчеркнул, что "Трамп выбрал свою тактику", которую он не хотел бы осуждать. 28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня.

Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева "нет сильных карт". В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена. Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.