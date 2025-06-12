Веру Трампа в победу Украины поставили под сомнение

Президент США Дональд Трамп осознает, что у Украины нет шансов победить Россию на поле боя. Веру главы Белого дома в победу республики в конфликте поставил под сомнение американский экономист Джеффри Сакс в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, Трамп знает, что продолжение боевых действий принесет только больше жертв и грозит Украине потерей новых территорий. Однако он также понимает, что есть много противников его стремлению урегулировать кризис мирным путем, отмечает эксперт.

Сакс полагает, что для США украинский конфликт — это «дорогостоящая война», которая отвлекает внимание Вашингтона. Кроме того, Трамп согласен с подходом о нерасширении НАТО.