Террористическая атака Украины на аэродромы в России была операцией западных спецслужб. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Это операция западных спецслужб. Во-первых, ЦРУ, без сомнения, не сообщает Белому дому о многих вещах. Отчасти потому, что это традиция отрицания. Так что ЦРУ на протяжении десятилетий и десятилетий делало очень-очень опасные вещи, не сообщая об этом президенту, на том основании, что лучше, чтобы президент не знал об этом, потому что нам нужно, чтобы президент мог это отрицать. ЦРУ - это самозащищающаяся, самостоятельно действующая организация, которая не несет ответственности уже 50 лет, и поэтому, на мой взгляд, это организация, вышедшая из-под контроля", - сказал он.

1 июня Киев, используя беспилотники, совершил террористические атаки на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.

Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены.

В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.