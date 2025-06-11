В деле пропавшей 18 лет назад Мэдлин Макканн появились зацепки

Полицейские, расследующие пропажу британской девочки Мэдлин Макканн, нашли останки, которые могут быть связаны с ее делом. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Напомним, что трехлетняя Макканн пропала в 2007 году в Португалии. Последний раз ее видели в отеле в курортном городе Прайя-да-Луш. Главным подозреваемым в ее похищении считается 48-летний немец Кристиан Брюкнер, который сейчас отбывает срок в Германии за изнасилование 72-летней женщины, оно произошло в 2005 году в том же городе, где пропала девочка. Мужчина попал под подозрение после того, как намекнул одному из заключенных, что знает что-то о местонахождении Макканн.

Немецкие полицейские прибыли в Португалию и изучили район, в котором жил Брюкнер во время исчезновения девочки. Там они нашли куски одежды и кости. Пока неизвестно, кому именно они принадлежат, но это первая зацепка в деле пропавшей Макканн.