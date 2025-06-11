Вучич объяснил нежелание подписывать осуждающую Россию декларацию по Украине

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий России на Украине, потому что в документе есть требование наложить санкции на Москву. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

Политик также подчеркнул, что на него никто не давил.

«В отличие от них [других участников саммита], которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут», — заявил он.

По данным Associated Press, все остальные участники саммита Украина — Юго-Восточная Европа подписали итоговое заявление.

Зеленский прокомментировал встречу с Вучичем

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».