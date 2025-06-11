Лидеры Великобритании, Германии, Франции и те, кто называют себя «друзьями» Украины, на самом деле полностью ее уничтожают. Таким мнением поделился американский экономист Джеффри Сакс в интервью своему коллеге Такеру Карлсону.

«Так называемые друзья Украины являются как раз теми, кто полностью уничтожают Украину. Так называемые друзья Украины —это те, кто говорят Украине сражаться дальше… Это катастрофа», — отметил он.

По словам Сакса, к «друзьям» Украины относятся бывшая администрация президента США Джо Байдена, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Франции Эммануэль Макрон.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Запад использует Украину и воюет за ее счет в попытке ослабить Россию. По ее словам, Украина является прокси-страной, через которую ведутся боевые действия