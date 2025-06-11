В США предрекли удар Израиля по Ирану через несколько дней

Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что посольство Соединенных Штатов в Ираке начинает экстренную эвакуацию дипломатов, также американские власти готовят вывоз своего персонала из Кувейта.

Великобритания предупредила все танкеры и другие суда оставаться наготове при пересечении Персидского залива.

Ранее сообщалось, что все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. Пентагон ожидает потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров.

Военные базы США на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности

До этого президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен уладить дипломатией политический кризис между Штатами и Ираном.