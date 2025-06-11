Трамп созвал совещание с участием высшего военного командования

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп созвал в Белом доме совещание по вопросам безопасности с участием высшего военного командования. Об этом написал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

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Как указывается, все военные объекты США на Ближнем Востоке на данный момент приведены в состояние полной боевой готовности.

Так, в Пентагоне ожидают потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров. На американской авиабазе Эль-Дафра в ОАЭ началась эвакуация второстепенных сотрудников.

Ранее журнал WSJ написал, что Соединенные Штаты перенаправили на свои нужды обещанные Украине компоненты для ракет. Как отмечалось, взрыватели для ракет наземного базирования, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.