В Минфине США предупредили о последствиях новых санкций против РФ

Возможность введения новых санкций против России сохраняется, однако конгрессу необходимо учитывать возможные непредвиденные последствия подобных мер. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в ходе заседания бюджетного комитета палаты представителей конгресса США.

«Я бы рекомендовал конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», — подчеркнул Бессент.

Вучич заявил о поддержке Украины

Ранее министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что санкции, введенные против России при администрации экс-президента Джо Байдена, были неэффективными из-за опасений роста внутренних цен на нефть. Он подчеркивал необходимость ужесточения мер совместно с европейскими партнерами и связывал возможность новых ограничений с ходом переговоров по урегулированию ситуации на Украине.