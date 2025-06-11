Протесты из-за миграционной политики Трампа охватили уже 10 штатов

Агрессивные толпы который день продолжают растаскивать город ангелов по кирпичикам. Протестующие прячут лица за балаклавами, размахивают мексиканскими флагами и кидают в полицейских бутылки с горючими веществами. Предприниматели спешно заколачивают витрины свои магазинов. Десятки заведений разграблены. Мигранты выносят дорогую технику, кроссовки. Выводят из строя беспилотные такси. По мнению протестующих, роботы отнимают у приезжих рабочие места, а следовательно - должны быть уничтожены.

География протестов все шире. Мигранты бесчинствуют в Чикаго, Сиэтле, Нью-Йорке, Далласе, Бостоне. В Техасе по распоряжению губернатора размещены силы нацгвардии. В Лос-Анджелесе властям нехотя, но все же пришлось ввести комендантский час. Мэр города подчеркивает: виной всему не протестующие, а негодяи, которые нагло воспользовались ситуацией.

"Я хотела бы объявить всем, что в Лос-Анджелесе вводится чрезвычайное положение. В центре города объявляется комендантский час. Мы хотим остановить вандализм и мародерство. Прошлой ночью разграбили 23 предприятия. И я думаю, что если вы проедете по центру Лос-Анджелеса, то вы заметите, какой значительный ущерб был причинен бизнесу", - сказала Карен Басс.

Силовики проводят массовые аресты. Только за последнюю ночь в Лос Анджелесе и его пригородах задержали более 500 человек. Демократы при этом продолжают указывать на то, что город громят исключительно в рамках мирных демонстраций. О существовании интернета они, видимо, не в курсе. Горящие машины силовиков, разграбленные пустые магазины и агрессивные нападения мирных демонстрантов на полицейских в эфире даже самых лояльных демократам телеканалов.

Дональд Трамп сдаваться не намерен. Он уверен: беспорядки финансируются кем-то извне. И министерству юстиции уже дан приказ начать расследование.

"Я хочу спасти Лос-Анджелес. Губернатор Ньюсом абсолютно некомпетентен. Посмотрите, какую заваруху он устроил. Я хочу увидеть мир. Когда наступит мир - мы уйдем. Пока есть хотя бы малейший намек на эскалацию - мы будем оставаться на месте. Очень много людей уже арестованы. И очень многие люди еще уедут в тюрьмы", - заявил Трамп.

Президент не исключает использование закона о подавлении восстаний - он позволяет федеральным властям задействовать вооруженные силы внутри страны. Белый дом готов пойти и на более радикальные меры: "Администрация Трампа, начиная с этой недели, готовится начать перевод 9 тысяч иностранцев, которые находятся в Соединенных Штатах нелегально, на военную базу США в заливе Гуантанамо на Кубе. По словам чиновников, администрация вряд ли проинформирует о предстоящих переводах на печально известный военный объект правительства стран происхождения иностранцев. В том числе таких близких союзников США, как Великобритания, Германия и Франция".

В Белом Доме информацию назвали фейком. Guardian же сообщает: к 30 сентября администрация Трампа и ликвидирует все зарубежные представительства USAID. По мнению президента, именно их НКО сейчас активно подстрекают мигрантов громить Лос-Анджелес. Губернатор Калифорнии все решения Трампа называет угрозой демократии. Кажется,Гэвин Ньюсом раньше времени начал подготовку к президентской кампании. В 2024-м он мог участвовать в гонке, но тогда демократы сделали ставку на Камалу Харрис. У Ньюсома хороший электоральный потенциал - потому он и стремится еще активнее набрать политические очки в глазах мигрантов.

В эту субботу во всех 50 штатах пройдет крупнейшая акция против президента Трампа. Дату организаторы выбрали неслучайно: во-первых, 14 июня - день рождения главы Белого дома. Во-вторых, протест пройдет в один день с военным парадом. Технику уже стягивают к Вашингтону.