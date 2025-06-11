Зеленский прокомментировал встречу с Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Киев обсуждал со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским восстановление Украины. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорили о взаимной поддержке на пути в ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины», — прокомментировал Зеленский.

Он отметил, что Киев ценит «поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите. Он заявил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.