Президент Сербии отказался подписать осуждающую Россию декларацию по Украине

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписать итоговое заявление саммита Украина — Юго-Восточная Европа с осуждением действий России на Украине. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что все остальные участники форума декларацию подписали. Ранее Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите. Он заявил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.

Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».