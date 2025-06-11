В ЮАР 49 человек стали жертвами непогоды

Непогода, установившаяся в ЮАР, унесла за последние два дня жизни 49 человек. Об этом объявил глава правительства наиболее пострадавшей провинции страны Восточный Кейп Лубабало Оскар Мабуяне.

"На середину дня 11 июня число погибших в провинции Восточный Кейп составило 49, - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на портале местной радиостанции SABC. - Больше других пострадал муниципальный округ OR Tambo, на который приходится наибольшее количество жертв. Среди них четыре ученика из школьного автобуса, который упал с моста в реку. Поиск еще четырех учеников продолжается, они считаются пропавшими без вести".

Ранее власти сообщали о 12 погибших.

Мабуяне сообщил, что основными причинами смерти людей стали оползни, произошедшие из-за ливней, а также снежный покров на дорогах. В стране перекрыт ряд автомобильных трасс по причине снежных заносов. Пока более других пострадали южные и восточные регионы ЮАР.

Утром 11 июня президент республики Сирил Рамапоса обратился к гражданам страны с призывом оказывать помощь друг другу в создавшихся сложных погодных условиях.

Холода пришли в ЮАР 9 июня. В некоторых районах ночная температура упала до минусовых показателей. Синоптики предупреждают, что наступившая в ЮАР зима грозит стать одной из самых суровых в нынешнем десятилетии.