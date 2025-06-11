Президент Сербии Александр Вучич ответил на обвинения в предательстве России из-за визита на Украину для участия в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Он заявил, что не предавал РФ, и отметил, что снова не подписал итоговую декларацию мероприятия, его цитирует агентство Tanjug.

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«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины — и опять я единственный, кто не принял декларацию», — подчеркнул сербский лидер.

Он добавил, что в отличие от всех остальных Белград не поддерживает инициативы, направленные против Москвы.

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Также Вучич напомнил, что раньше подвергался критике за якобы пророссийскую позицию, а теперь его обвиняют в обратном.