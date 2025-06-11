Вучич оценил разговор с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил с Владимиром Зеленским на полях саммита Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе геополитическую ситуацию, экономику и сотрудничество. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич назвал разговор с Зеленским «значимым и открытым».

«Мы обсудили ключевые вопросы современных геополитических вызовов, с которыми сталкивается Европа и весь мир. Говорили и на экономические темы, как и о совместных целях в достижении как можно более сильного совместного сотрудничества в различных сферах», — добавил он.

Кроме того, по словам Вучича, он обменялся с Зеленским мнениями о важности достижения долгосрочного и устойчивого мира, соблюдения международного права, а также о роли дипломатии в преодолении конфликтов.