Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников
Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force Onе заявил, что конфликт между Россией и Украиной — это война беспилотников.
По словам политика, дроны являются мощным и современным оружием. Он подчеркнул, что беспилотники показали себя как «быстрые и умные» системы. Американский лидер добавил, что еще три года назад никто и представить не мог, что дроны станут столь влиятельными на поле боя.
«Но он [БПЛА] заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты», — сказал он.
Трамп также отметил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».
Ранее Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина не отвечать Украине на атаку ВСУ по аэродромам. Президент США подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство.