Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной войной беспилотников

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force Onе заявил, что конфликт между Россией и Украиной — это война беспилотников.

По словам политика, дроны являются мощным и современным оружием. Он подчеркнул, что беспилотники показали себя как «быстрые и умные» системы. Американский лидер добавил, что еще три года назад никто и представить не мог, что дроны станут столь влиятельными на поле боя.

«Но он [БПЛА] заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты», — сказал он.

Трамп также отметил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, «о котором никто и не думал, что это возможно».

Ранее Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина не отвечать Украине на атаку ВСУ по аэродромам. Президент США подчеркнул, что понимает реакцию России и ее недовольство.