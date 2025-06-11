Стало известно о разговоре Трампа и Маска наедине

Американский бизнесмен Илон Маск поговорил с президентом США Дональдом Трампом наедине перед тем, как написать пост о том, что он сожалеет о публичных нападках в его адрес. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Пока неясно, удастся ли Трампу и Маску восстановить отношения. Миллиардер последние несколько дней сигнализировал, что хочет примирения после перепалки в социальных сетях. Как сообщает газета со ссылкой на источники, поздно вечером в понедельник президент получил от него звонок, а в среду Маск в сети выразил сожаление за публичное противостояние с Трампом.

Глава Tesla обратился к американскому лидеру после того, как в пятницу поговорил в частном порядке с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Это подготовило почву для сдержанного тона в посте Маска: «Я сожалею о некоторых своих постах о президенте @realDonaldTrump на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко».